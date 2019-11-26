В Приангарье вручили 16 почетных знаков «Материнская слава» многодетным матерям

Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Почетный знак «Материнская слава» получили 16 жительниц Иркутской области, которые воспитали не менее пяти как родных, так и приемных детей. Награды им вручил глава региона Сергей Левченко. Это знаки, выполненные из золота и серебра, к которым прилагается единовременная выплата.

Как сообщает пресс-служба губернатора, среди награжденных – многодетные матери из Иркутского, Аларского, Казачинско-Ленского, Куйтунского, Зиминского, Черемховского, Заларинского районов и Усть-Ордынского Бурятского округа. Самое большое количество – 21 ребенка – воспитала Ирина Токарская из деревни Куда Иркутского района. У нее двое родных и 19 приемных детей. В семье занимаются цирковым искусством, хореографией и вокалом. С выступлениями объездили много городов России, дважды побывали в Китае. В 2018 году цирковому коллективу семьи Токарских присвоено звание «Образцовый». С 30 ноября по 3 декабря семья Токарских представит Иркутскую область в финальном этапе конкурса художественного творчества «Всероссийская ассамблея замещающих семей».

Девятерых детей воспитала еще одна награжденная знаком «Материнская слава» Елена Соколова из села Казачинское Казачинско-Ленского района, у нее шесть родных и трое приемных детей. У награжденной Надежды Бубаевой из поселка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района семь детей, но уже 20 внуков и 16 правнуков.

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Почетный знак «Материнская слава» учрежден в 2007 году для повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения многодетной матери, создание условий для сохранения и возрождения позитивных семейных ценностей. Обладатели этой награды имеют право на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской области».