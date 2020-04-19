В Приангарье за 10 дней выявили 82 факта нарушений особого противопожарного режима

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала действия особого противопожарного режима 10 апреля зафиксировали 82 случая его нарушения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Самые распространенные нарушения – это сжигание мусора и сухой растительности на приусадебных участках и прилегающих к ним территориях, поясняют госинспекторы. – В истории Иркутской области есть случаи, когда подобные действия граждан приводили к крупным пожарам и потере имущества как в населенных пунктах, так и в садоводствах. Именно поэтому такие действия необходимо вовремя пресекать. В прошедшие выходные дни увеличилось количество звонков на телефон доверия с сообщениями о нарушении правил пожарной безопасности. Как показывает практика, люди стараются устраивать палы и пожоги в раннее или в более позднее время суток, избегая свидетелей и опасаясь штрафов. Но, в очередной раз повторяю, пугать должны не штрафы, а угроза потери имущества, – говорит заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов. С 20 апреля рейды в населенных пунктах будут проводиться и в нерабочее время, ранним утром и поздним вечером, для этого будут привлекаться дежурные караулы, отмечают в ведомстве. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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