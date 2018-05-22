В Приангарье за нарушения пожарной безопасности к ответственности привлекли 40 должностных лиц

Иркутская область, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - До конца мая завершат проверки всех населенных пунктов Приангарья, подверженных угрозе лесных пожаров. Сейчас уже завершено 130 плановых проверок и 32 внеплановых проверки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, по результатам проверок выявлено 523 нарушения требований пожарной безопасности в 315 населенных пунктах. К административной ответственности привлечено 66 органов местного самоуправления и 40 должностных лиц. Основные нарушения правил пожарной безопасности в населенных пунктах – свалки горючих отходов, отсутствие минерализованных полос на границе с лесным массивом, неисправность пожарного водоснабжения и системы оповещения населения. Территория населенных пунктов и отдельно расположенных объектов должна быть очищена от мусора, что зачастую не соблюдается.

В течение пожароопасного сезона продолжается контроль реализации органами местного самоуправления мер пожарной безопасности во всех населенных пунктах. Всего на контроле органов государственного пожарного надзора 1549 поселений. 466 из них находятся под угрозой лесных пожаров. Из 250 объектов, создающих потенциальную угрозу возникновения природного пожара – 151 лесоперерабатывающее предприятие и иные социально-значимые объекты экономики, в том числе 54 детских оздоровительных лагеря.