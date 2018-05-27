В Приангарье за неделю клещи покусали почти 800 человек

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за медицинской помощью из-за укусов клещей с 21 по 27 мая обратился 791 человек, в том числе 213 детей. Больше всего таких случаев зафиксировано в Ангарске, а также Иркутском, Шелеховском, Слюдянском районах.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 4077 случаев присасывания клещей (за аналогичный период 2017 года – 5396).

Вирусологическими лабораториями области исследовано за неделю 448 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 13, боррелиозом – 93, другими клещевыми инфекциями – 25. Госпитализированы с подозрение на клещевой энцефалит три человека, на клещевой бореллиоз – один. Лабораторно подтвержден диагноз клещевой энцефалит у одного человека.

Продолжается проведение противоклещевых обработок в местах массового пребывания населения, на территории образовательных и оздоровительных учреждений. Всего обработано 931 га, во всех случаях обработки проведен контроль качества.