В Приангарье за неделю утроилось количество обращений по поводу клещей

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 327 обращений, в 102 случаях паразитов сняли с детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, неделей ранее было зарегистрировано чуть более сотни обращений.

Всего исследовано 237 клещей, из них заражено боррелиозом – 37, другими клещевыми инфекциями – 10. Никто из жителей Приангарья не заразился.

Активность клещей регистрируется в черте Иркутска, на территории Иркутского, Эхирит -Булагатского, Баяндаевского, Слюдянского, Шелеховского районов.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций, Иркутск, ул. Карла Маркса, 3, телефон: 8 (3952) 333-445.

Лечебно-диагностический центр МАНО, Ангарск, 6А микрорайон, 12, телефон: 8-908-655-30-89, 8 (3955) 51-86-26, 95-20-02.

Диагностический центр «Здоровье», Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, телефон: 8 (39543) 6-78-78.

ОГБУЗ «Братская районная больница», Братск, ул. Курчатова, 2, телефон: 8 (3953) 216-004.