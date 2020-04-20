|Общество
|21.04.2020
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В Приангарье за неделю утроилось количество обращений по поводу клещей
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Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 327 обращений, в 102 случаях паразитов сняли с детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Напомним, неделей ранее было зарегистрировано чуть более сотни обращений.
Всего исследовано 237 клещей, из них заражено боррелиозом – 37, другими клещевыми инфекциями – 10. Никто из жителей Приангарья не заразился.
Активность клещей регистрируется в черте Иркутска, на территории Иркутского, Эхирит -Булагатского, Баяндаевского, Слюдянского, Шелеховского районов.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию: