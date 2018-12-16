В Приангарья все еще снижается число заболевших ОРВИ

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Иркутской области находится ниже эпидпорога на 53%. За неделю с 10 по 16 декабря было зарегистрировано 14 тысяч 475 случаев, в том числе 11 тысяч 156 – у детей.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, среди пациентов всех возрастов отмечается снижение заболеваемости.

По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории Иркутской области среди населения преимущественно циркулируют риновирусы, бокавирусы, короновирусы и другие респираторные вирусы.

В рамках подготовки к эпидемическому сезону привиты против гриппа 47,3% населения Иркутской области, в 2017 году было иммунизировано 43% населения.