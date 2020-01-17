В приемных председателя «Единой России» откроются центры консультаций по мерам соцподдержки

Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В региональных и местных общественных приемных «Единой России» пройдут тематические и выездные приемы по вопросам предоставления новых мер социальной поддержки семей с детьми, предложенных президентом в послании, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

– В региональных и местных общественных приемных Председателя предлагается провести тематические и выездные приемы по вопросам новых мер социальной поддержки семей с детьми, предложенных президентом в послании. Чтобы в случае возникновения каких-либо проблем при оформлении документов или избыточной бюрократии люди могли рассчитывать на поддержку «Единой России, – отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании ПГС, посвященном реализации послания президента России Владимира Путина.

В свою очередь, председатель комиссии президиума генерального совета партии по работе с обращениями граждан, заместитель секретаря Генсовета Ольга Баталина сообщила, что в общественных приемных по всей стране будут работать центры семейных консультаций.

– Мы приблизим нашу работу к людям, проведем выездные приемы в населенных пунктах, где нет общественных приемных. Разработаем справочные материалы со всей необходимой для семей информацией. Задать вопросы можно и в электронном виде – на сайте партии есть возможность отправить обращение в Центральную общественную приемную и оперативно получить ответ. Еще одна задача приемных – создать специальные механизмы сбора предложений и инициатив граждан о реализации послания. Президент в своей речи особо отметил важность вовлечения людей в эту работу, – подчеркнула она.