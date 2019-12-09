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07.12.2019

В проекте «Гордость России» рассказали о почтальоне из Качуга

Качугский район, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Почтальон Андриян Хромов из посёлка Качуг стал героем проекта «Гордость России». Он доставляет почту в посёлки, отрезанные от внешнего мира тайгой и болотами, сообщает пресс-служба УФПС Новосибирской области.

Рабочая смена Андрияна Хромова длится неделю – столько времени уходит у таёжного почтальона на то, чтобы преодолеть более 200 км бездорожья. В путь он отправляется на коне по кличке Бэха Х5. Таёжный почтальон обслуживает три населённых пункта: Шевыкан, Тырку и Чинонгу. В них проживает всего 43 человека, все они – эвенки. В этих деревнях нет телефонной связи, интернета, телевизор смотрят редко – электричество здесь роскошь.

В проекте «Гордость России» рассказали о почтальоне из Качуга

Фото Бориса Слепнева

– Я – их единственная связь с Большой землёй. Часто мне заказывают купить какие-то лекарства или определённые продукты. Я все понимаю, стараюсь помочь. Но увезти я могу только что-то малогабаритное, потому что на коне невозможно тащить тяжёлую поклажу по бездорожью. Ещё местные мне отдают письма, адресованные родным. Они их складывают до сих пор по-фронтовому – треугольником, – рассказывает Андриян Хромов.

Сам Андриян Хромов – тоже эвенк, раньше промышлял рыболовством и охотой. Но вот уже девять лет работает почтальоном. Знание тайги, смекалка и любимый конь помогают ему в работе.

– Конь у меня знатный – Бэха Х5, вообще-то его зовут Пятак, но и Бэха тоже неплохо звучит, на современный манер. Без него я бы не справился, – делится таёжный почтальон. – Всю корреспонденцию я вожу в горбовиках – это такие металлические контейнеры, которые местные жители используют по хозяйству для грибов, ягод, а я приспособил под посылки и прочие бумажные дела. Раз упаковал – и все, хоть в речке топи. Смекалка в моём деле – тоже полезная вещь.

От маршрута Андриян Хромов отдыхает тоже в тайге. Любит охотиться и рыбачить. Есть у него ещё одно увлечение – все свои мысли он оставляет на страницах рукописного дневника, который ведёт уже больше 10 лет.

СПРАВКА:

  • Проект «Гордость России» реализуется Благотворительным Фондом «Стремление» при поддержке Фонда президентских грантов. Его организаторы убеждены, что люди, которые совершают добрые дела не должны оставаться незамеченными. Поэтому события освещаются через призму человеческих историй.

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