|Общество
|07.12.2019
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В проекте «Гордость России» рассказали о почтальоне из Качуга
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Качугский район, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Почтальон Андриян Хромов из посёлка Качуг стал героем проекта «Гордость России». Он доставляет почту в посёлки, отрезанные от внешнего мира тайгой и болотами, сообщает пресс-служба УФПС Новосибирской области.
Рабочая смена Андрияна Хромова длится неделю – столько времени уходит у таёжного почтальона на то, чтобы преодолеть более 200 км бездорожья. В путь он отправляется на коне по кличке Бэха Х5. Таёжный почтальон обслуживает три населённых пункта: Шевыкан, Тырку и Чинонгу. В них проживает всего 43 человека, все они – эвенки. В этих деревнях нет телефонной связи, интернета, телевизор смотрят редко – электричество здесь роскошь.
Фото Бориса Слепнева
– Я – их единственная связь с Большой землёй. Часто мне заказывают купить какие-то лекарства или определённые продукты. Я все понимаю, стараюсь помочь. Но увезти я могу только что-то малогабаритное, потому что на коне невозможно тащить тяжёлую поклажу по бездорожью. Ещё местные мне отдают письма, адресованные родным. Они их складывают до сих пор по-фронтовому – треугольником, – рассказывает Андриян Хромов.
Сам Андриян Хромов – тоже эвенк, раньше промышлял рыболовством и охотой. Но вот уже девять лет работает почтальоном. Знание тайги, смекалка и любимый конь помогают ему в работе.
– Конь у меня знатный – Бэха Х5, вообще-то его зовут Пятак, но и Бэха тоже неплохо звучит, на современный манер. Без него я бы не справился, – делится таёжный почтальон. – Всю корреспонденцию я вожу в горбовиках – это такие металлические контейнеры, которые местные жители используют по хозяйству для грибов, ягод, а я приспособил под посылки и прочие бумажные дела. Раз упаковал – и все, хоть в речке топи. Смекалка в моём деле – тоже полезная вещь.
От маршрута Андриян Хромов отдыхает тоже в тайге. Любит охотиться и рыбачить. Есть у него ещё одно увлечение – все свои мысли он оставляет на страницах рукописного дневника, который ведёт уже больше 10 лет.
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