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27.04.2018

В работе пяти подразделений Качугской райбольницы нашли нарушения

Качугский район, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе проверили исполнение законодательства об оказании медицинской помощи населению. В пяти структурных подразделениях районной больницы не хватало медтехники, в нескольких не было водоснабжения и канализации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, выяснилось, что Ангинская, Верхоленская и Харбатовская врачебные амбулатории, Бирюльская участковая больница и ФАП в селе Бутаково не оснащены анализаторами уровня холестерина и сахара в крови, кислородными ингаляторами, электрокардиографом, экспресс-анализаторами кардиомаркеров.

Кроме того, в ходе проверки выявлено, что несколько подразделений учреждения здравоохранения не оборудованы горячим и холодным водоснабжением, канализацией, санузлами.

По обнаруженным нарушениям прокуратура направила иски в Качугский районный суд. Все они были удовлетворены, решения суда исполняются добровольно, фактическое исполнение находится на особом контроле прокуратуры района.

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