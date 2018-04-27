В работе пяти подразделений Качугской райбольницы нашли нарушения

Качугский район, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе проверили исполнение законодательства об оказании медицинской помощи населению. В пяти структурных подразделениях районной больницы не хватало медтехники, в нескольких не было водоснабжения и канализации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, выяснилось, что Ангинская, Верхоленская и Харбатовская врачебные амбулатории, Бирюльская участковая больница и ФАП в селе Бутаково не оснащены анализаторами уровня холестерина и сахара в крови, кислородными ингаляторами, электрокардиографом, экспресс-анализаторами кардиомаркеров.

Кроме того, в ходе проверки выявлено, что несколько подразделений учреждения здравоохранения не оборудованы горячим и холодным водоснабжением, канализацией, санузлами.

По обнаруженным нарушениям прокуратура направила иски в Качугский районный суд. Все они были удовлетворены, решения суда исполняются добровольно, фактическое исполнение находится на особом контроле прокуратуры района.