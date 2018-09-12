В рамках акции «Книга раскрывает мир» в Приангарье собрали 500 книг для проблемных подростков

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На базе Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД по Иркутской области состоялась передача книг, собранных в рамках проведения областной акции «Книга раскрывает мир».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в рамках акции удалось собрать более 500 книг, половина из которых передана в ФКУ «Ангарская воспитательная колония ГУ ФСИН России по Иркутской области», остальная часть подарена детям из ЦВСНП и из государственного учебно-воспитательного учреждения Иркутской области для обучающихся с девиантным поведением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа».

В этих учреждениях находятся дети и подростки, совершившие противоправные деяния. Понимая, что чтение книг способствует развитию художественного и эстетического вкусов, духовно-нравственному совершенствованию растущей личности, необходимо особенно подчеркнуть важность чтения в среде детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, вступивших в конфликт с законом, считают в ведомстве.

Специалисты областных библиотек для детей и юношества составили список книг о доброте, дружбе, милосердии и любви, рекомендуемых для вдумчивого и самостоятельного чтения.

Акция была организована региональной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, областной детской библиотекой имени Марка Сергеева, областной юношеской библиотекой имени Уткина и стартовала в июне этого года.

В течение лета в эти библиотеки сотрудники прокуратуры Иркутской области, ГУ МВД, службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, а также ФКУ Исправительная колония № 3, ФКУ Исправительно-трудовая колония № 15, Исправительная колония № 4, ФКУ Колония-поселение № 22, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований региона приносили книги с напутствиями и пожеланиями юным читателям.