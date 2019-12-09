В рамках экологической акции «СдайПакет_Ирк» собрано 400 кг пакетов

Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутяне стали меньше использовать пластиковые пакеты. К таким выводам пришли организаторы акции «СдайПакет_Ирк». Мероприятие провели «Eco2day», компания «REUS» и сообщество экожителей Ecoirk при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора. Напомним, 7 декабря 2019 года в Иркутске состоялась очередная акция по сбору пакетов, а также батареек, зубных щеток и пластиковых карт. Мероприятие прошло уже седьмой раз. С каждым разом участников становится все больше. – Доказано, что пластиковые пакеты редко используются более чем один раз, но разлагаются в окружающей среде они 200-300 лет. То есть самый первый пакет, который появился в Иркутске, до сих пор где-то лежит. И он еще переживет несколько поколений жителей Прибайкалья, прежде чем исчезнет, – рассказала участник акции, главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Заусаева. Организаторы уже подвели итоги акции. Было собрано 400 кг пакетов, около 90 кг батареек, семь кг щеток и четыре кг карт. Таким образом, по сравнению с прошлой акцией жители Иркутска принесли в три раза меньше пакетов. Хотя участников было около тысячи человек. Организаторы считают, что это говорит о том, что иркутяне стали пользоваться пакетами меньше. – Мы очень довольны итогами акции. Надеемся, что когда-нибудь от нее и вовсе придется отказаться, потому что жители нашего региона перестанут пользоваться пластиковыми пакетами. Ведь они наносят огромный вред природе, а у нас рядом Байкал. Сдавать пакеты на переработку – это, несомненно, очень полезное дело. Но для наилучшего результата от них необходимо вовсе отказаться. Сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Уже многие экологически ответственные жители перешли с пакета на экосумку (авоську). Многие даже ходят в супермаркеты со своими контейнерами, чтобы не покупать одноразовые пластиковые упаковки, – отметил один из организаторов акции Алексей Ким. Для того, чтобы присоединиться к экологической акции, необходимо разобраться с тем, какие пакеты подлежать переработке, а какие нет. Перерабатываемый материал необходимо очистить от пищевых остатков и другого мусора, высушить и отложить до следующей акции. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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