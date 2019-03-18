В Роскачестве рассказали, как выбрать качественные яйца на Пасху

Интернет, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Пасхи Роскачество дало рекомендации, как определить самые качественные яйца. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства, передают «Аргументы недели» . В число характеристик, которые включены в список влияющих на качество продукта отнесены срок изготовления и хранения, место хранения и географическое местоположение производителя яиц. День, когда курица снесла яйца указан на маркировке. А срок хранения можно определить по типу яиц. ГОСТ предусматривает следующие правила: Диетические яйца хранятся 7 суток.

У мытых яиц срок хранения не превышает 12 суток.

Столовые яйца сохраняют свежесть от 8 до 25 суток. Чтобы определить свежее яйцо или нет, нужно погрузить его в воду. Если оно тонет, то свежее. Если всплывает хотя бы одним концом, то протухшее, либо подтухшее. Использовать его не рекомендуется. Географическая привязка производителя важна в том смысле, что чем ближе курятник к магазину, тем меньше яйцо тряслось по дорогам. Эта рекомендация спорна в случае с сетевыми магазина, где товар сначала поступает на распределительный центр, и только потом уже их развозят по магазинам. Яйца из курятника, который находится в километре от вашего дома, может проделать путь в добрую сотню километров. Сначала их отправят на распредцентр, уже оттуда они поступят в Пятерочку или Магнит. Место хранения должно быть сухим, чистым и без посторонних запахов. Яйца хорошо впитывают в себя различные ароматы. На упаковке не должно быть никаких пятен либо плесени. К слову дома яйца тоже не рекомендуется хранить рядом с сильнопахнущими продуктами и с мясом. Кроме того, перед покупкой рекомендуется осмотреть скорлупу яиц. Она должна быть без сколов и трещин. Перед употреблением яйца рекомендуется вымыть с мылом под краном. Вода должна быть теплой. На скорлупе может быть бактерия сальмонелла. Это опасная инфекция. Поэтому мыть руки рекомендуется каждый раз, когда вы прикасаетесь к яйцу. Специалисты Роскачества не рекомендуют обращать внимания на цвет яиц, несертифицированные надписи и шероховатость яиц. Все это никак не влияет на качество яиц. Под несертифицированными надписями подразумеваются утверждения «био», «эко», «фитнесс» характеристики яиц. В России правил сертификации этих видов яичной продукции, поэтому никто не гарантирует, что под видом «био-яйца» покупателю не предлагают обычное куриное с какими-нибудь добавками, которые подмешивались в зерно курице. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... аргументы Тэги: View the discussion thread.