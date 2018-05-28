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29.05.2018

В России разработали уникальную вакцину от гриппа

Российская Федерация, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Начиная с «испанки» и заканчивая птичьим и свиным гриппом эта острая респираторная инфекция вызывает эпидемии, от которых умирают сотни тысяч людей. Для борьбы с разновидностями штаммов гриппа в России создана принципиально новая, четырехвалентная вакцина, которую уже нарекли как не имеющую мировых аналогов.

Разработчиками стало НПО «Петровакс Фарм» (входит в холдинг «Интеррос») - отечественный лидер в области иммунобиологии и ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России, отмечают «Аргументы и факты». Их вакцина, имеющая в составе иммуноадъювант полиоксидоний, имеет стойкую сопротивляемость к штаммам гриппа А и В. Она обладает повышенной безопасностью для разных категорий населения и высокой эффективностью.

Вскоре вакцина на основе препаратов «Петровакс Фарм» - «Гриппол» и «Гриппол плюс» - будет зарегистрирована и станет использоваться для иммунизации граждан с этого грядущего эпидсезона. Производственная площадка препарата исключительно в России по технологии полного цикла, в одноразовых шприцах и без консервантов. Его преимущества и будущий эффект очевидны. Во-первых, сокращений заболеваний гриппов на 266 тысяч, как подсчитали медики. Во-вторых, экономия бюджета страны на 2,5 млрд рублей в связи со снижением расходов на иммунопрофилактику.

НПО «Петровакс Фарм» кроме задействования продукта в рамках профилактики населения планирует его экспортировать. На первых этапах в страны СНГ и ближневосточный регион.

По инф. «Аргументы и факты»

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