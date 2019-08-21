В России резко выросло число пациентов с рассеянным склерозом

Интернет, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Минздраве заявили, что за минувшие пять лет в России число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тысяч человек. Об этом сообщают argumenti.ru.

В 2013 году пациентов с этим заболеванием было 62,3 тысячи, а в 2018-м это число достигло 82,2 тысячи. Как уточняет сегодня RT, наибольший уровень заболеваемости в минувшем году был замечен в Санкт-Петербурге – 117 случаев на 100 тысяч человек. Далее в этом антирейтинге идут Липецкая область, Тульская и Псковская области.

Реже всего рассеянный склероз диагностируется в Туве, Чечне, Еврейской автономной области, Дагестане, а также Ингушетии.

Президент Общероссийской общественной организации инвалидов, врач-невролог Ян Власов считает, что рост числа пациентов с этой болезнью связан с более эффективной ранней диагностикой.

Отметим, что рассеянный склероз является хроническим аутоиммунным заболеванием, при котором у человека наблюдается поражение оболочек головного и спинного мозга.