В России с 1 января действуют новые критерии установления инвалидности

Интернет, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В России с 1 января 2020 года действуют новые критерии установления инвалидности детям и взрослым. Об этом сообщают argumenti.ru .

Эти нормы будут использовать при проведении медико-социальной экспертизы для определения инвалидности.

Согласно приказу Минтруда России «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» определены критерии при первичном и вторичном освидетельствовании. Новые правила предусматривают систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма детей и лиц старше 18 лет.

Оценка возможностей здоровья для детей и взрослых теперь проводится по различным критериям.