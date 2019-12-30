|Общество
|02.01.2020
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В России с 1 января действуют новые критерии установления инвалидности
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Интернет, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В России с 1 января 2020 года действуют новые критерии установления инвалидности детям и взрослым. Об этом сообщают
Эти нормы будут использовать при проведении медико-социальной экспертизы для определения инвалидности.
Согласно приказу Минтруда России «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» определены критерии при первичном и вторичном освидетельствовании. Новые правила предусматривают систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма детей и лиц старше 18 лет.
Оценка возможностей здоровья для детей и взрослых теперь проводится по различным критериям.
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