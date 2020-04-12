В России с коронавирусом борются с помощью икон и демонтажа скамеек

Интернет, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Наша страна не перестает удивлять возникновением абсурдных ситуаций, связанных с распространением коронавируса.

И если применение коньяка в качестве профилактического средства против опасной инфекции в России еще как-то можно объяснить, то в случае с появлением интервью с COVID-19 на одном из телеканалов это сделать сложнее, пишут argumenti.ru.

В Омске тему коронавируса использовали как средство агитационной кампании. Мэрия города опубликовала видеоролик, в котором речь идет о поправке в конституцию, за которую, по мнению создателей рекламного «шедевра», стоит проголосовать.

«Наши врачи должны справляться с любой заразой, – сообщается в ролике. – Для этого им нужны новые больницы, современное медоборудование и научные исследования. Мы дадим им все это. Жители России решат на голосовании, поддержать ли эту поправку».

«Аргументы недели» ранее сообщали, что в поправках в Конституцию о медицине ничего не сказано, а действующий закон при этом вовсе не запрещает строить больницы, обновлять медоборудование и проводить научные исследования.

Тем временем в Калининградской области в городе Светлый власти решили временно демонтировать скамейки в местах массового отдыха, решив, что они могут способствовать нарушению жителями режима самоизоляции. Чуть ранее в этом же регионе суд оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя за нарушение карантина. Мужчина сидел один на набережной озера и читал книгу, а свои действия объяснил тем, что не стеснен в передвижениях, так как режим ЧС в России не введен.

В середине первой недели самоизоляции в России, патриарх московский и всея Руси Кирилл совершил объезд Москвы с иконой Богоматери «Умиление». Объезд был совершен на «мерседесе» с мигалкой, автомобиль сопровождали другие машины – в том числе полицейские. Все мероприятие транслировали федеральные телеканалы, а канал «Спас» во время показа запустил в нижней части экрана бегущей строкой молитву против коронавируса, утвержденную ранее РПЦ.

Журналисты одного из центральных московских телеканалов в погоне за эксклюзивом решили взять у вируса интервью. Разговор с «короной» был опубликован в конце марта в Твиттере. Корреспондентка телеканала попыталась узнать у человека, облаченного в костюм коронавируса, когда он появился в России и сколько еще планирует здесь находиться.