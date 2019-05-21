В России упростили порядок получения инвалидности

Интернет, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, упрощающее порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности. Для подтверждения инвалидности гражданин должен был пройти медико-социальную экспертизу, сообщают argumenti.ru .

Согласно процедуре, граждане пишут заявление в бюро МСЭ, прилагая к нему направления и другие медицинские документы.

В документе, подписанным премьером и опубликованном на сайте Кабмина, говорится: «В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности в Правила признания лица инвалидом внесены изменения, согласно которым направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида».

В правила внесены изменения, согласно которым направление на МСЭ будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия гражданина, а при отсутствии доступа к информационным системам – на бумажном носителе с учётом требований законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны.

Кроме того, внесёнными изменениями устанавливается возможность подачи гражданином через Единый портал государственных и муниципальных услуг запроса в электронном виде на получение копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ, а также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.