В России выходные дни из-за ситуации с коронавирусом объявили до 11 мая

Россия, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В России с учётом всех майских праздников период нерабочих дней из-за коронавируса продлится до 11 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на президента РФ Владимира Путина. – Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы, – сказал глава государства на совещании с руководителями регионов. – Таким образом с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах. Также Владимир Путин отметил, что губернаторы сохраняют дополнительные полномочия, при этому «нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях». – Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить. Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному. Кто-то столкнулся с эпидемией раньше, в числе первых. Где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничений, сам набор профилактических мер также разные. Мы обязаны учитывать всю сложность, многомерность этих процессов. Равно как и то, что когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолён, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряжённой. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо, – сказал он. Президент призвал быть готовыми к тому, что впереди сложный и трудный путь, на котором нужно «предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять всё то, чего мы такими усилиями добились за последние недели». В этой связи правительству России, Роспотребнадзору поручено в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза. – Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок – 5 мая. Чтобы у регионов затем была ещё неделя на подготовку своих действий после 11-го числа. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для манёвра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов, – отметил Владимир Путин. – В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений. Также правительству поручено уже в ближайшее время разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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