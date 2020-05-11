|Общество
|12.05.2020
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В России завершён единый период нерабочих дней
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Интернет, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин 11 мая заявил, что введение нерабочих дней из-за коронавируса было экстраординарной мерой. С 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается, сообщают argumenti.ru.
Президент напомнил, что в общей сложности россияне не работали шесть недель.
Такая мера помогла сократить распространение коронавирусной инфекции. Теперь начнется выход из режима самоизляции. Самое главное при снятии ограничений – жизнь людей, отметил президент.
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