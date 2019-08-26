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Общество
27.08.2019

В России женщины живут дольше мужчин в среднем на 9,9 лет

Интернет, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В России продолжительность жизни женщин составляет 78,5 года, мужчин – 68,6 года. Такие данные привела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании в Чите, сообщают argumenti.ru.

Глава Минздрава отметила, что разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в нашей стране, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет 9,9 года.

По результатам первого полугодия 2019 года удалось увеличить среднюю продолжительность жизни на 0,8 года. В 2018 году этот показатель составлял 72,9 года.

Неравенство в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами с 1980 по 2016 год незначительно сократилось: с 11,6 года в 1980 году до 10,9 года в 2016 году, сообщает ТАСС.

В России наблюдается так называемая сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте, она примерно в два раза превышает смертность женщин в этом возрасте. Это связано с негативным влиянием употребления алкоголя. По словам Вероники Скворцовой, до 70% смертей мужчин до 55 лет ассоциированы с употреблением алкоголя.

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2019-08-21-17-24-07
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-crm----
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В Черногории половина жителей играет в казино20.08.2019
2019-08-20-09-04-29
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2019-08-20-08-05-16
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