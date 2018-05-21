В ряды всероссийского движения «Юнармия» вступили 50 иркутских школьников

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 50 школьников вступили в ряды всероссийского движения «Юнармия».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, торжественное построение по этому поводу прошло в городском центре «Патриот». Мэр областного центра Дмитрий Бердников вручил ребятам нагрудные знаки и удостоверения юнармейцев.

– В нашем городе ведется большая патриотическая работа. Иркутск оказался в числе первых городов, кто присоединился к всероссийскому движению «Юнармия». Наше отделение насчитывает уже более 600 школьников. И сегодня мы вновь принимаем в ряды движения новых юнармейцев, – отметил Дмитрий Бердников.

Кроме того, мэр Иркутска наградил победителей городской военно-спортивной игры «Зарница». В соревнованиях принимали участие 14 команд. В течение двух дней ребята состязались в стрельбе, марш-бросках на местности, тактических играх, демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи. По итогам городской «Зарницы» победителем стала команда школы №14, второе место заняла команда школы №66, третье место – команда гимназии №2.