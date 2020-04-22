В Саянске появился памятник Владимиру Ленину

Саянск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске 22 апреля установили памятник Владимиру Ленину, приурочив событие к 150-летию «вождя пролетариата» и 50-летнему юбилею города. Об этом сообщает пресс-служба обкома КПРФ.

Памятник выстой 2,6 метра и весом в три тонны был установлен по инициативе общественной организации «Дети войны». Его изготовил усольский скульптор Иван Зуев. Монумент расположили в новом сквере на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Ленина.

Мэр города Олег Боровский обратил внимание горожан на то, что в сквере, где установлен памятник, продолжится благоустройство, в частности появятся зелёные насаждения.