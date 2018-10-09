В селе Вертикос возвели Храм во имя Георгия Победоносца при поддержке «Газпром трансгаз Томск»

Томская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Вертикос Томской области, куда в годы Великой отечественной войны были эвакуированы воспитанники детского дома из блокадного Ленинграда, завершилось строительство храма во имя великомученика Георгия Победоносца.

Активное участие в возведении церкви принимала компания «Газпром трансгаз Томск». Она же доставила на церемонию освещения храма мощи святого Агафангела — митрополита ярославского.

Первую службу в церкви и освещение провел специально прибывший в село епископ колпашевский и стрежевской Силуан. Он выразил отдельную благодарность компании за участие в строительстве храма.

– Наши предки, приходя в эти суровые места, в первую очередь старались построить храм. Они жили очень скромно, порой в землянках. Но все свои силы полагали на то, чтобы воздвигнуть святилище божье. Действительно, там, где есть Божье благословение — там все устроится. Там, где его нет, даже временные успехи обернутся затем великой неудачей, – отметил отец Силуан.

Особую социальную роль «Газпром трансгаз Томск» отметила и директор местной школы Кристина Товтин. Эта поддержка носит отнюдь не разовый и не случайный характер, во всех регионах производственной деятельности дочерние общества укрепляют добрыми делами репутацию Газпрома как социальной ответственной компании.

При этом сама территория работы Газпрома постоянно расширяется. При реализации Восточной газовой программы сетевой природный газ пришел во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и другие населенные пункты Востока России. В рамках программы компания ведёт разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения – базового для Иркутского центра газодобычи и одного из крупнейших на Востоке России.

Как уточнил глава Каргасокского района Андрей Ащеулов, пока церковь будет работать только по праздникам, поскольку в селе нет своего священника. Для проведения служб и обрядов в храм будут приезжать священнослужители из районного центра преимущественно зимой и летом.