В сентябре в Иркутской области ожидается погода в пределах нормы

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сентябре в Иркутской области ожидается температура воздуха +4, +10° – это в пределах нормы.

Об этом рассказала 30 августа заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. В отдельных районах уровень нормы может быть превышен на 1-1,5°. На Байкале она может быть превышена на 2-3°.

По ночам может быть уровень температуры +7, +12°. В последней декаде месяца - +1, +7°, временами возможны заморозки. Кроме того, в последней декаде сентября возможен мокрый снег, особенно – в северных районах области.