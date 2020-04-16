В шелеховский обсерватор вместе с пассажиром из Таиланда поместили его шпица. Собаку выгуливать нельзя

Иркутск, Шелехов, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске поместили в обсерватор первую собаку, прилетевшую вместе с хозяином из Бангкока. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В ведомстве сообщают, что рейс, на котором находился пёс, прилетел в Иркутск 15 апреля. Известно, что шпиц летел вместе с транзитным пассажиром, следовавшим затем в Красноярск. Ему было выдано предписание, согласно которому животное вместе с хозяином в течение 14 дней должно находиться в обсерваторе в Шелехове без права выгула. За нарушение требований предписания предусмотрена административная ответственность.

– Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов. Однако инфекция широко распространилась среди людей, и не исключен риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Заражение животных может иметь последствия для их здоровья и благополучия, – отмечается в сообщении управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Ведомство также ссылается на то, что на официальном сайте МЭБ опубликована информация о том, что несколько собак, домашних кошек и тигр оказались заражены COVID-19.

– Таким образом, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в популяциях домашних животных в пунктах пропуска через государственную границу РФ организована работа по выдаче гражданам, прибывающих с животными из стран, неблагополучных по COVID-19, постановлений об изоляции на 14 дней, – пояснили в Россельхознадзоре.

Также в ведомстве сообщили, что учёные подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных разработали методику выявления РНК коронавируса COVID-19 в пробах биологического материала, полученных от животных.

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия также напоминает о необходимости соблюдения общих мер гигиены при обращении с животными. Они включают в себя обязательное мытье рук до и после нахождения рядом с животными и обращения с ними, их кормом или средствами ухода. Также рекомендуется исключить близкий контакт, в том числе кормление с рук.