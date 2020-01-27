В Шелеховском районе появился новый отряд добровольных пожарных

Шелеховский район, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Олха Шелеховского района создали добровольный пожарный отряд. Об этом сообщает пресс-служба штаба ОНФ в Иркутской области.

Добровольцы в Олхе получили необходимое оборудование и экипировку: мотопомпу, ранцевые огнетушители, защитные каски, противопожарные костюмы и обувь. По словам экспертов ОНФ, актуальность создания мобильного противопожарного волонтерского отряда в Шелеховском районе была очень высокой.

– Для Шелеховского района характерна высокая пожароопасность, ко многим населенным пунктам прилегают лесные массивы. Кроме того, часто складывается неблагоприятная паводковая ситуация. В 2019 году мы имели в Иркутской области печальный опыт, когда одни районы горели, другие накрыло масштабным наводнением, массово пострадали люди. И поэтому невозможно переоценить роль подготовленных и обученных добровольцев, способных быстро мобилизоваться и оказывать квалифицированную помощь людям во время чрезвычайных ситуаций, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович.

В преддверии нового пожароопасного сезона активисты ОНФ совместно с партнерскими организациями организовали выездное обучение местных жителей в поселках Олха и Лесной. Состоялись теоретические занятия – по тактике пожаротушения, видам лесных пожаров. Прошли тренировки волонтеров, которые оперативно начинают работу до прибытия основных сил, по обращению со спецтехникой и оборудованием – с мотопомпами, ранцевыми огнетушителями. Кроме того, добровольцы обучались, как правильно оказывать первую доврачебную помощь.