В школах и садиках Иркутска усиливают контроль за здоровьем детей

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В учреждениях образования Иркутска в преддверии сезона повышенного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ усилят контроль за состоянием здоровья детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Наступает сезон повышенного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сегодня основная задача – ограничить распространение вирусных инфекций среди жителей областного центра. В департаменте разрабатывается памятка для населения по мерам профилактики. При первых симптомах недомогания в виде повышения температуры, кашля, общей слабости необходимо ограничить контакты с окружающими, вызвать врача либо воспользоваться услугами службы неотложной помощи. Не следует самостоятельно посещать поликлинику, – пояснила начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации Наталия Тарабан.

Она также напомнила, что в целях профилактики важно соблюдать правила личной гигиены, после посещения улицы мыть руки и лицо, следить за питанием, принимать витамины.