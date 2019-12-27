В школах Иркутской области пройдут занятия в рамках проекта «Угрозам_NET»

Иркутск, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Главного управления МЧС России по Иркутской области запустили новый проект сетевого взаимодействия «Угрозам_NET», который должен избавить детей и подростков от опасных стереотипов, связанных с безопасностью.

Проект подготовлен при участии психологов и педагогов, поэтому проходит в форме игры, бесед и тренировок на различных площадках с соответствующими названиями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Первые пробные занятия прошли в средней общеобразовательной школе № 64 города Иркутска. Специалисты по пожарному надзору, психологи, инструкторы по гражданской обороне, врачи первой помощи организовали площадки «Стоп, паника!», «Звучит пожарная тревога», «Первая экстренная помощь». Обучающиеся старших классов, как правило, уже имеют практику участия в мероприятиях «Школа безопасности», «Юный спасатель», знают и применяют навыки самоспасения. Это позволило специалистам усложнять площадки для формирования более сложных навыков в деле оказания помощи пострадавшим.

- Практика проведения подобных мероприятий сетевого взаимодействия с образовательными организациями, таких, как проекты «Угрозам _ NET» и «Поезд безопасности», позволяют расширить либо изменить представление детей о самой ситуации чрезвычайного характера. Это впечатляющие истории, острые темы, опыт, живые эмоции. Основная цель – внедрить проекты в концепцию преподавания предмета «ОБЖ», чтобы от учителя шла инициатива по обучению детей действиям в условиях ЧС. Помните: никто не застрахован от неожиданностей. Правильное поведение поможет ребёнку не поддаться панике и стрессу и, возможно, спасёт ему жизнь, - подчеркнула Татьяна Болтова, начальник отдела подготовки управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Иркутской области.