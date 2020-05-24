|Общественная жизнь в Иркутской области
|25.05.2020
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В «Сибирском зоопарке» Иркутска рысь снова выхаживает котят
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Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В «Сибирском зоопарке» в иркутском микрорайоне Солнечный рысь Алена снова опекает бездомных котят.
Как
Напомним, ранее рысь Алена уже вырастила двух маламутов, двух медвежат и четверых котят. Своих детей у большой кошки пока не было. С ней в вольере живет самец Айдар, но он еще молод для семейной жизни – ему пока что исполнился год, говорят в зоопарке.
Кстати, котят пристраивают в добрые руки, и отмечается, что рыжего мальчика уже забронировали.