В СИЗО Тайшета будут печь пиццу, булочки и пирожки

Тайшет, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Следственный изолятор № 3 Тайшета планирует расширить ассортимент хлебобулочных изделий собственной пекарни. В скором времени арестантам, сотрудникам учреждения и посетителям магазина СИЗО-3 будут доступны различные виды пиццы, пирогов и булочек. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Пекарня в следственном изоляторе № 3 начала работать в середине прошлого года. Ранее хлеб для обеспечения нужд учреждения поставлялся соседней колонией-поселением № 22.

— Возможности пекарни позволяют выпускать и другие виды выпечки. Например, на Пасху мы выпекали куличи для каждого подследственного, а 8 марта женщин, содержащихся под стражей, поздравили сладкими булочками. Оба раза получили хорошие отзывы, — говорит заместитель начальника СИЗО-3 ГУФСИН России по Иркутской области Сергей Олимпиев.

Сейчас СИЗО-3 полностью обеспечивает подследственных и сотрудников хлебобулочными изделиями собственного производства. Ежедневно местной пекарней выпекается 120 буханок белого и ржаного хлеба, часть которых направляется в продажу через магазин.