В слете поисковиков поучаствовали 27 отрядов Иркутской области

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Иркутской области Ирина Синцова приняла участие в церемонии торжественного открытия 15-го областного слета поисковых отрядов и музейных объединений профессиональных образовательных организаций региона «Войди в историю России».

Слет проходил 20-21 апреля на базе оздоровительно-образовательного центра «Галактика» в Ангарском районе. Выступая перед участниками слета, Ирина Синцова передала слова приветствия от председателя Законодательного собрания Сергея Брилки и коллег по депутатскому корпусу. Так, по словам спикера областного парламента, в современных условиях патриотическое воспитание подрастающего поколения – приоритетная задача государства и общества.

– Сегодня как никогда важна поисковая работа, сохраняющая связь времен и поколений, работа, при которой молодежь чувствует ответственность за будущее своего села, района, страны перед памятью тех, кто отдал жизнь, защищая родную землю, – подчеркнул Сергей Брилка.

Как сообщает пресс-служба ЗС, всего участниками слета стали 27 отрядов из Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутска, Ангарска, Нижнеудинска, Железногорска-Илимского и Чунского района. Инициатором проведения областного слета выступил директор Иркутского техникума авиастроения Валентина Зяблова, в техникуме под ее началом много лет ведет свою деятельность поисковый отряд «Байкал», несколько раз становившийся победителем всероссийских конкурсов. Важно, как отметила Ирина Синцова, что уже повзрослевшие воспитанники техникума продолжают активно участвовать в жизни поискового отряда.

Депутат поблагодарила руководителей и участников поисковых отрядов за работу по патриотическому воспитаю юных сибиряков, сохранение памяти о своей малой Родины, о подвигах и достижениях великих земляков, за искреннюю заботу о ветеранах. Депутат пожелала всем настойчивости и энтузиазма в поисковой работе.

Для участников областного слета подготовлена обширная программа. Для юных поисковиков будут организованы квиз «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», конкурс-реконструкция фронтового концерта «Слава армии родной!», квест «Пройдем дорогами войны» и многое другое.