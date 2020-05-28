В судах Иркутской области рассмотрели больше 1,6 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В судебных инстанциях Иркутской области продолжают разбирать административные дела в отношении нарушителей режима самоизоляции. На сегодняшний день рассмотрено 1 тысяча 672 протокола, составленных сотрудниками полиции в отношении людей, не соблюдавших ограничения. Размер штрафов составил от одной тысячи до пяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба регправительства.

Всего с начала пандемии полицейские области составили 6 тысяч 252 административных протокола в отношении физических лиц за нарушение санитарных правил и противоэпидемиологических мероприятий, в том числе несоблюдение карантинных мер.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 27 мая на заседании оперативного штаба подчеркнул, что и владельцы бизнеса должны продолжать соблюдение требований санитарных норм.

– Обращаюсь ко всем работодателям, владельцам предприятий. Многим из вас уже разрешено работать. Проявите сознательность. Вы должны контролировать соблюдение масочного режима, социальной дистанции, своевременное проведение дезинфекции. Вы несёте персональную ответственность за каждого человека, который обратился к вам за услугой, пришёл в ваше учреждение, – сказал Игорь Кобзев.

Кроме этого, по результатам рейдов и по итогам рассмотрения обращений граждан установлены 226 предприятий, которые в условиях неблагоприятной эпидобстановки не должны были работать. В первую очередь, это увеселительные заведения, а также торговые точки, реализующие алкогольные напитки в ночное время, незаконные организации, осуществляющие прием лома и отходы черного и цветного металла. Решения об их дальнейшей работе будут приняты в судах.