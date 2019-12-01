В Свердловском округе Иркутска утвердили план новогодних мероприятий

Иркутск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 20 по 28 декабря в разных районах Свердловского округа пройдет 8 театрализованных открытий новогодних ёлок.

Главную ёлку округа откроют 20 декабря в 16.00 в роще «Звёздочка». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на комитет по управлению Свердловским округом.

Театрализованные представления и игровые программы также запланированы на центральной площади Академгородка 23 декабря в 16.00, в микрорайоне Юбилейный в районе дома №37Б и в роще на улице Маршала Конева, 78 – 24 декабря в 14.00 и 16.00 соответственно.

25 декабря новогодние ёлки откроют в сквере Вампилова в микрорайоне Первомайский (начало в 14.00) и на площади у фонтана в микрорайоне Университетский (в 16.00). Также праздничные мероприятия запланированы в парке Парижской коммуны в районе дома №1 переулка Спортивный в 16.00 26 декабря и в сквере в районе улицы Академической, 22 и улицы Геологов, 10А в 13.00 28 декабря.

Кроме этого, в округе пройдет около 80 культурно-массовых мероприятий, которые организуют и проведут учреждения культуры и дополнительного образования, ТОСы, депутаты городской Думы, управляющие компании и комитет по управлению Свердловским округом.

Планируется установить и украсить более 30 новогодних елей на площадках проведения массовых мероприятий и на придомовых территориях. На протяжении всего зимнего периода предусмотрена бесплатная работа 14 муниципальных хоккейных кортов. Для детей с ограниченными возможностями и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет организовано вручение новогодних подарков.

– В настоящий момент проводится мониторинг состояния имеющихся горок, проверяется безопасность их эксплуатации, устраняются выявленные недочеты. Приемка будет осуществляться управляющими компаниями совместно со специалистами комитета по управлению округом. Возле каждого такого сооружения разместят информационные стенды с правилами безопасного поведения и телефонами экстренных служб, – пояснил глава округа Антон Медко.

Также в Свердловском округе проходят праздничные конкурсы «Новогодняя игрушка», «Лепим зиму», «Ёлка нашего двора». Подробности их проведения можно уточнить в комитете по управлению Свердловском округом по телефону 520-369.