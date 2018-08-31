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31.08.2018

В Свирске отпраздновали 69-летие города

Свирск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 69-ой годовщины со дня присвоения статуса города, прошли в Свирске. В торжествах принял участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, он поздравил горожан и вручил благодарности и почетные грамоты губернатора Иркутской области пяти жителям Свирска за особые профессиональные достижения и личный вклад в развитие города.

Также в рамках празднования в Свирске открыли новый сквер на набережной Ангары. В сквер было решено перенести обелиск комсомольцам, который появился в городе 50 лет назад. Обелиск установили в 1968 году в честь 50-летия Ленинского комсомола на месте первого комсомольского собрания строителей завода, где ранее находилась контора строительно-монтажного участка. В 2000-х годах на этом месте началось строительство храма. В этом году обелиск было решено перенести с территории строящегося храма на набережную реки Ангары. Обелиск отремонтировали за счет спонсоров и муниципалитета.

Территорию у обелиска обустроили – уложили плитку, разместили флаговые композиции, предусмотрели места отдыха, озеленили и провели освещение. Открытие сквера приурочили к 100-летнему юбилею ВЛКСМ.

Напомним, строительство будущего градообразующего завода «Востсибэлемент» началось в 1930-е годы. В деревню Свирская приехали специалисты из разных областей Советского Союза. Со строительством и запуском завода в 1939 году Свирск стал рабочим поселком, а статус города получил в 1949 году.

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