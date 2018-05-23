В Томске появился памятник-копилка как символ благотворительной помощи животным

Томск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Томские студенты открыли во дворе общежития своего вуза - Томского государственного университета, памятник-копилку в виде собаки. Так неравнодушная молодежь планирует собирать деньги в помощь бездомных животных.

Для установки памятника, студенты ТГУ собирали макулатуру, устраивали аукционы и благотворительные концерты. Двухсоткилограммовый пес из латуни обошлась в 400 тысяч рублей. Организаторы уверены, что с помощью памятника-копилки они соберут гораздо больше денег на помощь животным, передают "Аргументы Недели" .

Ожидается, что памятник станет символом помощи бездомным животным в Томске. Волонтеры будут перечислять собранные средства на расчетный счет зоозащитных организаций.