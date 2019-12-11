В центре Иркутска открылась благотворительная столовая и медкабинет для бездомных

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Сурикова около перинатального центра 2 декабря открылось новое помещение благотворительной столовой для бездомных. Там имеются обеденный зал, рассчитанный на тридцать человек, большая кухня, санузел и душ, комната отдыха для немощных и медицинский кабинет.

Как сообщается на сайте Иркутской епархии, здание отремонтировано городской администрацией и предоставлено вместо прежнего помещения у Входо-Иерусалимского храма, где с 2007 года работала социальная столовая прихода Ксении Петербургской. Теперь нуждающиеся могут получить не только обед, но и привести себя в порядок, при необходимости отдохнуть и получить первую доврачебную медицинскую помощь, которую окажут сестры милосердия.

– Мы можем измерить температуру, давление, – говорит старшая сестра милосердия Елена Станкевич. – Часто приходят к нам с отмороженными конечностями. Вот здесь у нас есть предметы первой необходимости для обработки ран: перекись водорода, хлоргексидин, йод, зеленка, даже, вот левомеколь есть, лейкопластырь, градусник, бинты. Можно сделать элементарно первую перевязку.

Как отмечается, отношения епархии с региональным Минздравом и участие министра Олега Ярошенко реализуются в административно-организационной помощи в делах благотворительности, в оборудовании медкабинетов Дома Милосердия для мам в Пивоварихе и социальной столовой. В рамках договора о сотрудничестве между Иркутской епархией и региональным министерством здравоохранения городская больница №3 при необходимости будет оказывать комплексную поддержку посетителям столовой в качестве медицинской помощи.

Еду и помощь в благотворительной столовой получить довольно просто. Руководитель социального отдела Иркутской епархии, настоятель храма Ксении Петербургской, протоиерей Александр Василенко говорит, что все «абсолютно бесплатно, никаких требований нет. [Можно] просто прийти, если есть желание, помолиться и сесть за стол».