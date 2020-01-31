В Тулуне закрыли последний пункт длительного размещения

Тулун, 01.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне прекратил деятельность последний пункт длительного размещения граждан, развернутый на базе аграрного техникума. На 30 января 2020 года здесь проживали две семьи, состоящие из шести человек, сообщает пресс-служба губернатора. 31 января они выехали на постоянное место жительства. Ранее поручение о закрытии ПДР до 1 февраля этого года дал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом рассказал Владимир Родионов, исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. – Пункт был развернут на 230 мест и работал с 9 июля 2019 года, в нем размещались граждане, чьи жилые помещения были утрачены в результате наводнения. В пункте долговременного размещения предоставлялись услуги по питанию, медицинские и консультативные услуги, помощь в оформлении документов для получения мер социальной поддержки. Все граждане, проживавшие в пункте длительного размещения, выехали на постоянные места жительства. Большинство купили жилые помещения, реализовав свидетельства на право получения выплаты на приобретение либо строительство жилья. С 1 февраля 2020 года пункт длительного размещения ликвидируется, – уточнил Владимир Родионов. Исполняющий обязанности министра напомнил, что в регионе для граждан, утративших жилые помещения, которые еще не приобрели новое жилье на социальную выплату, за счет средств областного бюджета предоставляется ежемесячная компенсация расходов по найму жилого помещения. Компенсация предоставляется, исходя из фактически произведенных расходов по найму жилого помещения в соответствии с договором и документами, подтверждающими внесение платы за указанное жилое помещение, но не более 12 000 рублей в месяц. Эта мера социальной поддержки будет действовать до 31 мая 2020 года, всего за период ЧС ею воспользовались 1178 семей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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