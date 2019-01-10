В Твери проводят акцию помощи животным

Тверь, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтеры Инициативной группы по защите животных Твери предлагают неравнодушным людям принять участие в ежемесячной благотворительной акции «Десятка десятого». Об этом сообщает «Афанасий бизнес» .

Любой желающий может помочь материально подопечным группы, нуждающимся в помощи, которая зимой особенно нужна братьям нашим меньшим.

Зоозащитники сообщают, что у них есть очень много «тяжелых», болеющих собак и кошек, а также платных передержек, и любое пожертвование в этот день облегчит жизнь бездомным животным.

1. Реквизиты для оказания помощи:

Карта СБ 4276 6300 1727 9806 (Буркова Юлия).

2. Реквизиты для оказания помощи на карту группы с карты другого банка:

Буркова Юлия Александровна

ИНН 7707083893

КПП 690202001

Р/С 40817810163000461622

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ 8607 СБЕРБАНКА РОССИИ

БИК 042809679

К/с 30101810700000000679

Номер карты 4276 6300 1727 9806.

3. Яндекс-кошелек: 410012349533266 (Смирнова Арина)

4. Голодный телефон: 8(906)653-44-44.

Волонтеры также просят писать: кто, когда, сколько положил, куда и кому (на карту, на счет или лично в руки) – так проще отслеживать поступления. Необходимо отписаться либо под постом, либо в теме «Финансовая помощь» в официальной группе сообщества.

Кроме того, пожертвования можно опустить в урны с логотипом Инициативной группы по защите животных, расположенных по адресам:

Зоомагазин «4 лапки» (бульвар Ногина, 7; улица Советская, 13; Кольцевая улица, 66);

Магазин спортивного питания «Flex Gym» (Тверской проспект, 8);

Магазин «Головные уборы» (улица Радищева, 19);

Магазин «Веста» (улица Пушкинская, 1);

Интернет-магазин «Юлмарт» (проспект Победы, 14);

Зоомаркет «Хамелеон» (улица Зинаиды Коноплянниковой, 17 корп. 1, во дворе жилого дома);

ТЦ «Можайский» (улица Можайского, 60, корп. 1, 2-ой этаж в «Магазине без упаковки»);

Магазин Велосипедов (улица Хромова, 25 корп. 1).