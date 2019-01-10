|Общество
|11.01.2019
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В Твери проводят акцию помощи животным
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Тверь, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтеры Инициативной группы по защите животных Твери предлагают неравнодушным людям принять участие в ежемесячной благотворительной акции «Десятка десятого». Об этом
Любой желающий может помочь материально подопечным группы, нуждающимся в помощи, которая зимой особенно нужна братьям нашим меньшим.
Зоозащитники сообщают, что у них есть очень много «тяжелых», болеющих собак и кошек, а также платных передержек, и любое пожертвование в этот день облегчит жизнь бездомным животным.
1. Реквизиты для оказания помощи:
Карта СБ 4276 6300 1727 9806 (Буркова Юлия).
2. Реквизиты для оказания помощи на карту группы с карты другого банка:
Буркова Юлия Александровна
ИНН 7707083893
КПП 690202001
Р/С 40817810163000461622
Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ 8607 СБЕРБАНКА РОССИИ
БИК 042809679
К/с 30101810700000000679
Номер карты 4276 6300 1727 9806.
3. Яндекс-кошелек: 410012349533266 (Смирнова Арина)
4. Голодный телефон: 8(906)653-44-44.
Волонтеры также просят писать: кто, когда, сколько положил, куда и кому (на карту, на счет или лично в руки) – так проще отслеживать поступления. Необходимо отписаться либо под постом, либо в теме «Финансовая помощь» в официальной группе сообщества.
Кроме того, пожертвования можно опустить в урны с логотипом Инициативной группы по защите животных, расположенных по адресам:
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