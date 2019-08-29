В Тверской области жители спасли новорожденного лосенка

Тверская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Под Тверью спасли и выкормили новорожденного лосенка. Его нашли совсем малышом и выкормили козьим молоком, сообщает «Афанасий бизнес» .

А 24 августа 2019 года лосенка из деревни под Тверью перевезли в Зубцовский район Тверской области, где он будет жить в вольере полувольного содержания для диких животных вместе с другими лосятами. У истории, которая началась с трагедии, оказался счастливый финал.

Новорожденного лосенка обнаружили в мае в лесу у деревни Старенькое Калининского района местные жители. Он потерял маму и в одиночестве мог погибнуть.

Ветеринар, по случаю оказавшийся в деревне в это время, сказал, что лось не выживет — животное не получило вместе с материнским молоком гамма-глобулин, который влияет и на иммунные функции организма.

Однако, несмотря на пессимизм эксперта, деревенские жители подобрали малыша и стали кормить козьим молоком. В компании коз, овец и коров лосенок подрос и набрался сил.

О чудесном спасении животного и доброте людей, живущих в Калининском районе, написал глава Каблуковского сельского поселения Георгий Четверкин в сообществе в Фейсбуке.

На фото в публикации трехмесячный лосенок стоит у жилого дома, где ему дали приют и еду. Лосенок утром и вечером, вместе с другими животными, получал регулярную кормежку. Даже когда детеныш стал уходить в лес, потому что перешел на растительный корм, он не пропускал возможности полакомиться.

А после публикации в соцсети специалисты из регионального минприроды созвонились с администрацией Каблуковского сельского поселения и, пояснив, что лосей по закону нельзя содержать в неволе, предложили найти животному место жительства.

24 августа в Старенькое за лосенком приехали гости из Зубцовского района, где организованы вольеры полувольного содержания диких животных — ланей, оленей, косуль, муфлонов и лосей. Огромные пространства нетронутой природы созданы для восстановления их популяций.

Правда, операция по переезду лосенка из Твери в Зубцов могла не состояться: малыш ушел гулять в лес, рассказывает глава местной администрации Дмитрий Керданов. Чтобы сохатый вернулся в деревню, пришлось стучать в ведро — шум посуды, из которой его кормили, привлек его обратно к дому.

Здесь лосенка спутали, погрузили в специальный фургон, дали сена, воды. А через пару часов он уже осваивался в новом месте.