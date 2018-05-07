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08.05.2018

В Университетском отпраздновали День Победы

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв организовал празднование Дня Победы в микрорайоне Университетский. Об этом сообщает пресс-служба думы Иркутска.

Так, 3 мая состоялся вечер памяти под названием «Великая поступь Победы», на который пригласили Совет ветеранов №9 и его председателя Валентину Козлову. Евгений Стекачёв направил в адрес ветеранской организации поздравительное письмо.

Праздник «Огонь войны души не сжёг» провели 7 мая. В новом сквере в центре Университетского собрались более 600 человек, несмотря на дождь. Работала полевая кухня, организованная депутатом.

В проведении мероприятий помогли сотрудники гуманитарного центра имени Полевых, где празднование продолжилось позже. Перед гостями выступили танцевальные коллективы образовательных учреждений, в том числе гимназии №2, свои номера исполнили вокальная студия «Звезда» из школы №55 и приглашенные артисты. Для иркутян старшего возраста устроили танцплощадку.

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