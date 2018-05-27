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28.05.2018

В Усолье отметили столетие создания пограничных войск

Усолье-Сибирское, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве облпарламента Роман Габов 26 мая в Усолье поучаствовал в празднике к столетию со дня создания пограничных войск.

Как сообщает пресс-служба ЗС, в усольском ДК «Мир» прошел традиционный праздничный концерт, организованный инициативной группой ветеранов Вооруженных Сил города при поддержке Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе. Также в программе мероприятия были юмористические постановки и рассказы, песни о пограничной службе, чтение стихов и розыгрыши. Участниками встречи стали гости из Слюдянки, Иркутска, Ангарска, Черемхово, Свирска, Тулуна, Тайшета и Бохана.

От имени спикера областного парламента Сергея Брилки и всего депутатского корпуса Роман Габов поздравил присутствующих с Днем пограничника.

– Уважаемые земляки! Мы понимаем, что от безопасности и спокойствия на границе во многом зависит стабильность нашего региона и всего российского общества. Для нас вы – пример доблести, мужества, надежности и чести российских солдат! И не зря юные сибиряки с малых лет мечтают служить в рядах воинов границы, – заявил он.

Также депутат вручил приветственный адрес от Сергея Брилки руководителю Центра ВПВ и подготовки граждан РФ к военной службе Владимиру  Сманцеру. В своем обращении председатель Законодательного собрания подчеркнул, что на протяжении столетия воины-пограничники свято чтят героические традиции многих поколений своих предшественников и, находясь в постоянной готовности, надежно защищают рубежи родного Отечества, противостоят террористической угрозе, транснациональной преступности и наркобизнесу. Сергей Брилка поблагодарил пограничников за добросовестную службу, героизм, верность своему гражданскому и служебному долгу, за участие в общественной жизни Приангарья и активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Было отмечено, что инициативной группой усольских ветеранов Вооруженных Сил проведены мероприятия, посвященные знаменательной дате. В частности, собрана информация о пограничниках-участниках боевых действий и ветеранах, активно работающих в военно-патриотическом направлении, имевших отношение к охране государственной границы, проведен творческий конкурс среди школьников, на базе Усольского индустриального техникума создан музей Пограничных войск, а кроме того, была издана книга «На священных рубежах Отчизны».

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