В Усолье-Сибирском начали шить маски и защитные халаты

Усолье-Сибирское, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском из-за недостатка в аптеках региона медицинских масок организовали пошив гигиенических масок и защитных халатов. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР со ссылкой на мэра города Максима Торопкина.

Эти маски бесплатно передаются медицинским учреждениям и людям, которые оставляли заявки. В волонтерский центр каждый день приходит около 80 обращений. В настоящий момент 43 волонтера оказывают помощь людям, которые находятся на самоизоляции: добровольцы доставляют продукты и лекарства.

Маски и ткани для пошива для нужд волонтерского центра закупают депутаты фракции «Единая Россия». Активно себя проявляют Сергей Мельников, Сергей Гарбарчук, Дмитрий Сухарев, Павел Неудачин и депутат ЗС Степан Франтенко, отмечают в реготделении партии. Благодаря помощи депутатов и городских предпринимателей особо нуждающимся доставляют бесплатно продуктовые пакеты. Кроме этого, на нужды Волонтерского центра переданы административные машины.

Также в городе проходит акция «60+»: волонтеры раздают на улице дезинфицирующие средства, информационный материал и маски собственного изготовления при их наличии.

Для того чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8-914-955-75-33, 8 (3952) 34-38-12, 24-02-73, 24-08-59 и оставить заявку на покупку товаров. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары. Основная задача волонтеров – уберечь людей категории риска – пенсионеров, ветеранов, инвалидов – от возможных инфекций.

Добровольцы работают ежедневно с 9:00 до 18:00. Возглавляет волонтерский центр секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол, заместитель руководителя – Артем Лобков.

На базе Волонтерского центра по оказанию помощи была запущена правовая «горячая линия» Центра оказания правовой помощи гражданам и предпринимателям, позвонив на которую жители Приангарья, смогут получить юридическую и консультативную помощь по вопросам трудового законодательства и нарушения прав. Субъектам малого и среднего предпринимательства будут оказаны консультации по принятым федеральным и региональным мерам поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции.