В Усолье-Сибирском открылся кабинет врача общей практики

Усолье-Сибирское, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Кабинет врача общей практики открылся в Усолье-Сибирском. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Иркутской области.

Главный врач Усольской горбольницы Натальи Мельниковой доложила, что кабинет врача общей практики расположен на первом этаже жилого дома общей площадью 104,5 кв.м. Помещение отремонтировано за счет средств муниципального бюджета и передано в медицинскую организацию в безвозмездное пользование.

При проведении ремонтных работ учитывалось, что посетителями кабинета станут в том числе пациенты с ограниченными возможностями, в этих целях был установлен вертикальный подъемный механизм, предусмотрены широкие дверные проемы. В помещении расположены кабинет приема врача, процедурный кабинет, где также будут проводить забор крови для лабораторных исследований, манипуляционный кабинет, предназначенный для определения остроты зрения, подбора очков, проведения ЭКГ, осмотра наружного уха, перевязочный кабинет, кабинеты для персонала. Кабинет будет обслуживать порядка 2,5 тысяч человек.

Медицинская помощь будет оказываться не только жителям этого участка, но и жителям соседних домов в плане проведения врачебных назначений и манипуляций, забора крови. В кабинете прием пациентов ведет врач, имеющий 14 летний опыт работы, две медицинские сестры и фельдшер.

Наталья Мельникова отметила, что поликлиника расположена в центральной части Усолья-Сибирского, жителям отдаленных районов было неудобно добираться в медицинское учреждение в связи с особенностями транспортной доступности. Поэтому в конце 2017 года было принято решение об открытии дополнительного кабинета врача общей практики на проспекте Космонавтов.