|Общество
|23.08.2019
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В Усольском районе 24 августа готовят фестиваль «Дары Тайги»
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Усольский район, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Раздолье Усольского района 24 августа проведут районный фестиваль «Дары Тайги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
У гостей фестиваля будет возможность не только сделать запасы на зиму вкусных и здоровых продуктов, но и отлично провести время, обменяться рецептами приготовления заготовок и поучаствовать в различных мастер-классах.
В рамках фестиваля будут работать пять площадок: муниципальные образования, мастеровая, сценическая, игровая и торговая; а также состоятся два конкурса: «Поделки из природного материала» и «Конкурс ягодных пирогов».
Торжественное открытие фестиваля – в 12.00.