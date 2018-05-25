В Усольском районе на молочном фестивале откроют скульптуру «Коровушка»

Усольский район, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Большая Елань Усольского района 2 июня 2018 года проведут первый фестиваль молока. Свою молочную продукцию в широком ассортименте представят лучшие производители Усольского района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот день запланировано торжественное открытие скульптурной композиции «Коровушка», автор которой известный скульптор из посёлка Тельма Иван Зуев, а также флэш-моб – в небо отпустят несколько десятков белых воздушный шаров.

Вся территория фестиваля будет разделена на отдельные площадки, каждая из которых сможет заинтересовать посетителей разных возрастов. Гостей фестиваля ждет выставка-продажа молочной продукции, как крупных производителей, так и фермерских хозяйств Усольского района.

Также в программе – бесплатный мини-кинотеатр с фильмами о сельском хозяйстве, производстве и переработке молока, яркая концертная программа, детская развлекательная площадка, выставка художественных работ, мастер-классы для всех желающих, молочные и не только вкусности от предприятий общественного питания.

На площадке здоровья можно будет измерить основные физиологические показатели здоровья и проконсультироваться с диетологом.

Дата проведения фестиваля выбрана не случайно – накануне 1 июня отмечается всемирный день молока. Начало мероприятия – в 12.00.