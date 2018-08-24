|Общество
|25.08.2018
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В Усольском районе выберут самый большой овощ и проведёт конкурс ягодных пирогов
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Усольский район, 25.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Раздолье Усольского района 2 сентября 2018 года проведут фестиваль «Дары тайги». Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
У всех гостей фестиваля будет возможность не только сделать запасы на зиму вкусных и здоровых продуктов, но и отлично провести время, обменяться рецептами приготовления заготовок и поучаствовать в различных мастер-классах.
Во время мероприятия будут работать пять площадок – муниципальные образования, мастеровая, сценическая, игровая и торговая. Также на фестивале проведут два конкурса – на самый большой овощи и среди ягодных пирогов.
В конкурсе «Самый большой овощ» могут принять участие все жители Усольского района, независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений.
Конкурс пройдет по трём номинациям, для участия достаточно принести по одному овощу, выращенному на своем участке:
Победители определяются методом взвешивания овощей. Выигрывает обладатель наиболее тяжелого овоща по каждой номинации.
Для участия в конкурсе ягодных пирогов необходимо обязательно предоставить в день проведения фестиваля:
Дополнительно в конкурсе разыгрывается приз зрительских симпатий. Вкусовые качества пирогов оценивают гости фестиваля через тайное голосование.
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