В Усть-Илимске инспекторы ГИБДД пришли на помощь водителю-диабетику

Усть-Илимск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителю Усть-Илимска 24 ноября стало плохо за рулем из-за приступа диабета. Помощь мужчине оказали инспекторы ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, к дорожным полицейским обратился местный житель и сообщил о том, что в нескольких километрах от города на обочине дороги в сугробе заметил автомобиль. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД увидели, что водитель иномарки теряет сознание, мужчина был бледный и не мог внятно пояснить, что с ним произошло.

Незамедлительно инспекторы дорожно-патрульной службы старшие лейтенанты полиции Владислав Черепанцев и Станислав Ершов вызвали скорую помощь. После прибытия бригады врачей они помогли транспортировать пострадавшего в спецмашину, а затем сообщили о случившемся его родственникам. Как выяснилось позднее, у 58-летнего усть-илимца резко понизился сахар в крови, что, при имеющихся у него заболеваниях, могло привести к трагедии.