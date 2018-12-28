|Общество
|29.12.2018
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В Усть-Илимске полицейские помогли замерзавшему водителю большегруза
|Общество
|29.12.2018
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В Усть-Илимске полицейские помогли замерзавшему водителю большегруза
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Усть-Илимск, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ГИБДД помогли 50-летнему водителю большегруза из Марий Эл, у которого в 60 км от Усть-Илимска перемёрзла тормозная система. Об этом сообщается на странице МО МВД «Усть-Илимск» в соцсети «Инстаграм».
Известно, что в Усть-Илимск мужчина приехал несколько дней назад. После разгрузки утром 28 декабря он выдвинулся домой. В 30-тиградусный мороз он не смог устранить поломку и вызвал полицию.
В очередной раз сотрудники ГИБДД оказали помощь замерзающему на трассе водителю. В этот раз в западню сибирских морозов попал житель Йошкар-Олы. Несколько дней назад он на своём большегрузе приехал в Усть-Илимск. После разгрузки, вчера утром, выдвинулся домой. В 60-ти км от города, в 30-ти градусный мороз, у него перемерзла тормозная система. Самостоятельно справиться с возникшей проблемой 50-летний мужчина не смог и вызвал полицию. Прибывший наряд ГАИ, в составе лейтенантов полиции Геннадия Сиволапа и Сергея Приймака выяснили причины произошедшего и оперативно доставили к месту поломки работников дорожной службы, вместе с тепловой пушкой и мобильной электростанцией. После устранения неисправности, дальнобойщик поблагодарил стражей порядка и работников дорожной службы за оказанную ему помощь и продолжил движение в солнечную Марий Эл. #устьилимскийрайон #устьилимскполиция #гибддустьилимск #помощьнадороге #незамерзай #гибдд38 #мвд38 #полицияиркутскойобласти #ui_mvd38 Прибывший наряд ГАИ, в составе лейтенантов полиции Геннадия Сиволапа и Сергея Приймака выяснили причины произошедшего и оперативно доставили к месту поломки работников дорожной службы, вместе с тепловой пушкой и мобильной электростанцией. После устранения неисправности, дальнобойщик поблагодарил стражей порядка и работников дорожной службы за оказанную ему помощь и продолжил движение в Марий Эл. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
В очередной раз сотрудники ГИБДД оказали помощь замерзающему на трассе водителю. В этот раз в западню сибирских морозов попал житель Йошкар-Олы. Несколько дней назад он на своём большегрузе приехал в Усть-Илимск. После разгрузки, вчера утром, выдвинулся домой. В 60-ти км от города, в 30-ти градусный мороз, у него перемерзла тормозная система. Самостоятельно справиться с возникшей проблемой 50-летний мужчина не смог и вызвал полицию. Прибывший наряд ГАИ, в составе лейтенантов полиции Геннадия Сиволапа и Сергея Приймака выяснили причины произошедшего и оперативно доставили к месту поломки работников дорожной службы, вместе с тепловой пушкой и мобильной электростанцией. После устранения неисправности, дальнобойщик поблагодарил стражей порядка и работников дорожной службы за оказанную ему помощь и продолжил движение в солнечную Марий Эл. #устьилимскийрайон #устьилимскполиция #гибддустьилимск #помощьнадороге #незамерзай #гибдд38 #мвд38 #полицияиркутскойобласти #ui_mvd38
Прибывший наряд ГАИ, в составе лейтенантов полиции Геннадия Сиволапа и Сергея Приймака выяснили причины произошедшего и оперативно доставили к месту поломки работников дорожной службы, вместе с тепловой пушкой и мобильной электростанцией.
После устранения неисправности, дальнобойщик поблагодарил стражей порядка и работников дорожной службы за оказанную ему помощь и продолжил движение в Марий Эл.
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
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