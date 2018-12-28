В Усть-Илимске полицейские помогли замерзавшему водителю большегруза

Усть-Илимск, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ГИБДД помогли 50-летнему водителю большегруза из Марий Эл, у которого в 60 км от Усть-Илимска перемёрзла тормозная система. Об этом сообщается на странице МО МВД «Усть-Илимск» в соцсети «Инстаграм».

Известно, что в Усть-Илимск мужчина приехал несколько дней назад. После разгрузки утром 28 декабря он выдвинулся домой. В 30-тиградусный мороз он не смог устранить поломку и вызвал полицию.