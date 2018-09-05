В Усть-Куте на братской могиле лётчиков «АлСиба» поставили памятник

Усть-Кут, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте открыли мемориал в честь лётчиков, занимавшихся в годы Великой Отечественной войны перегоном американских самолётов для нужд фронта по воздушной трассе «Аляска – Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

За время существования «АлСиба» на фронт были переправлены 16 тысяч самолётов, десятки тысяч тонн оборонных грузов, продовольствия, оборудования для госпиталей, дипломатической почты. На советском участке трассы произошло 279 лётных происшествий – катастроф, аварий, поломок и вынужденных посадок. На каждом из пяти ее участков можно ставить памятник: трасса забрала жизнь 114 советских перегонщиков.

Один из перегоночных маршрутов проходил через Усть-Кут, и краеведы рассказывают, что бывали дни, когда над городом пролетали до 200 самолетов. Далеко не все из них достигали конечной цели. Так, 12 июля 1943 года неподалеку от Усть-Кута погибли четверо – члены экипажей самолётов А-20G (Бостон).

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области

Останки одного экипажа были найдены через месяц и захоронены на месте, в тайге. След ещё одной машины, потерпевшей крушение на границе Усть-Кутского и Нижнеилимского районов, поисковики обнаружили лишь в 1999 году. В 2003 году оба экипажа были захоронены в братской могиле в Усть-Куте.

Расходы по изготовлению и доставке памятника взяли на себя усть-кутские офицеры. На гранитных крыльях увековечены имена погибших лётчиков-героев. Честь открыть монумент была предоставлена ветерану Великой Отечественной войны Иннокентию Алексеевскому, служившему до 1950 года бортмехаником военно-транспортного самолёта Ли-2, удостоенному высших наград – орденов «Отечественной войнывторой степени», «Красной Звезды», медали «За взятие Кенигсберга», а также школьнику Дмитрию Буркову, автору эскиза памятника, члену поискового отряда «Ориентир».