В весенний призыв-2018 от армии «откосили» 17 человек, отправились служить – 2,8 тысячи

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Призывные комиссии Иркутской области весной 2018 года разослали повестки 12 тысячам 947 молодым людям, прибыли в военкоматы на 10 меньше. Всего по решениям комиссий был призван 2951 человек, из них в войска отправились 2813 или 100% от плана.

Как сообщил 3 октября на пресс-конференции военный комиссар региона Сергей Карамышев, ни один из тех 10, кто уклонился от призыва, не подтвердил уважительную причину. Кроме того, еще семь человек, которые должны были быть отправлены в войска, не прибыли на сборный пункт. Материалы на 17 «уклонистов» переданы в Следственный комитет.

Кстати, напомним, по трем таким фигурантам из Ангарска завершено расследование уголовных дел, они предстанут перед судом за попытку «откосить» от армии. Молодым людям грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, добавил Сергей Карамышев, этой весной около 20 человек отказались от прохождения военной службы по религиозным причинам, всем им предоставили альтернативные варианты гражданской службы.

– По различным причинам о весеннем призыве 2018 года не оповестили 772 человек, столько же обращений по розыску граждан, которых было невозможно оповестить, было направлено в правоохранительные органы, после чего разыскали 369 человек. К административной ответственности привлекли 119 подлежащих военному призыву жителей региона, – рассказал Сергей Карамышев.

Этой весной в Приангарье от призыва освободили 2078 человек, из них 1866 признали ограниченно годными. Отсрочки от армии получили 7860 человек, в основном по образованию (6379) и по здоровью (1424). Кроме того, отметил военный комиссар Приангарья, 290 человек получили вместо военного билета справки о признании их не прошедшими военную службу.

Председатель военно-врачебной комиссии Олег Козлов, со своей стороны, отметил, что пригодность призывников к службе в армии в Иркутской области сохраняется на одном уровне, по сравнению с весенним призывом 2017 года она даже незначительно увеличилась.

– Ведущими заболеваниями остаются психические расстройства – 26%, а также заболевания костно-мышечной системы (11%) и системы кровообращения (6%), – сообщил он.

Между тем, напомним, в осенний призыв 2018 года планируется привлечь к военной службе более трех тысяч молодых людей.